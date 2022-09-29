Фото: vk.com/roscosmos

В Казахстане приземлился спускаемый аппарат корабля "С. П. Королев" ("Союз МС-21") с тремя членами экипажа.

Посадка была произведена юго-восточнее города Жезказган.

На Землю вернулись космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев, исполнявший функции спецкора ТАСС на орбите, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Утром 29 сентября "Союз МС-21" отстыковался от Международной космической станции (МКС), после чего начал сход с орбиты.

Космический корабль прибыл на МКС 18 марта. Судно было названо в честь Сергея Королева в связи с 115-летием со дня рождения советского ракетчика. В рамках миссии космонавты совершили пять выходов в открытый космос с целью интегрировать модули "Наука" и "Причал" в российский сегмент станции.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в период с ноября по январь будут выходить в открытый космос каждые две недели. Первый из них запланирован на 17 ноября.



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