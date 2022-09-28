Пуск космического корабля Crew Dragon с россиянкой Кикиной перенесли из-за урагана

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Пуск космического корабля SpaceX с россиянкой Анной Кикиной и американскими астронавтами отложен в связи с ураганом, обрушившимся на американский штат Флорида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA.

"NASA и SpaceX нацелены не ранее 12:23 по восточному времени (19:23 по московскому времени. – Прим. ред.) 4 октября запустить миссию Crew-5 к МКС с дополнительной возможностью запуска 5 октября", – говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что решение о переносе запуска было принято из-за урагана Иэн, образовавшегося над Карибским морем. Американские специалисты продолжат следить за погодными условиями в регионе.

Первоначально планировалось, что полет космического корабля Crew Dragon-5 к МКС, в экипаж которого войдет российский космонавт Анна Кикина, состоится 3 октября. Запуск корабля будет произведен на ракете-носителе Falcon-9 с территории Космического центра имени Кеннеди в американском штате Флорида.

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