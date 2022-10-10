Ракета "Союз" со спутником "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плесецк – МО РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Ракета "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К" стартовала с космодрома Плексецк. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация пока не давала партнерам по МКС официального предупреждения о планах выхода из проекта, этот процесс будет запущен после 2024 года.

По его словам, выход из проекта МКС уже утвержден. Он напомнил, что об этом было доложено Владимиру Путину. При этом Борисов подчеркнул, что вопросы международной политики не должны затрагивать совместные проекты на орбите.



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