Что известно о миссии космического корабля Orion, улетевшего к Луне

16 ноября со стартовой площадки Launch Pad 39B во Флориде был произведен запуск сверхтяжелой ракеты SLS: в рамках миссии Artemis-1 она отправила космический корабль Orion в 25-суточное путешествие к Луне и обратно. О миссии рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



"Лунная эпопея" человечества вступила во вторую фазу после десятилетий простоя. За время, прошедшее после полета "Аполлона-17", Луну посетило около двух десятков космических аппаратов из разных стран. Некоторые из них вышли на орбиту, другие врезались в поверхность, чтобы исследователи могли изучить материал в обломках этих столкновений, а некоторые приземлились и затем доставили лунные образцы обратно на Землю. Но на этом – все. Людей на Луне больше не было.

Первое посещение нашего естественного спутника людьми носило характер "предварительной разведки", но сегодня у нас гораздо более практичные цели. Мы наконец подошли к тому моменту, когда Луна может стать источником энергии, ценных ресурсов, производственной площадкой и перевалочным пунктом для экспедиций к другим планетам Солнечной системы. Возможности и технологии для этого появились лишь в XXI веке, вот почему только сейчас человечество нацелено на освоение лунной поверхности.

Ракета SLS, запущенная в среду, – это самый дорогой и пока самый мощный космический корабль в истории. На весь проект было потрачено примерно 50 миллиардов долларов. Эти деньги ушли на то, чтобы построить ракету, способную нести 26 тонн полезного груза. На первый взгляд, эта цифра кажется не слишком большой, но все аппараты, покидавшие Землю до этого момента, несли намного меньший груз. Старт прошел успешно, хотя и не обошелся без мелких неисправностей. Сначала обнаружили утечку водорода во время заправки первой ступени, но ее оперативно устранили. Затем возникла проблема с радаром, но и тут все обошлось: техники просто заменили дефектный ethernet-кабель. После этого ракета стартовала без происшествий, все ступени успешно отделились, и корабль Orion был выведен на заданную траекторию.

До Луны Orion будет лететь четверо земных суток, после чего выйдет на круговую орбиту на высоте 64 тысячи километров. Там он проведет 17 дней, но не в одиночестве, а в окружении еще 10 микроспутников, которые выпустит на собственные орбиты. Спутники займутся различными измерениями, наблюдением и экспериментами, а Orion направится обратно на Землю. Этот путь тоже займет четверо суток, после чего на скорости 40 000 километров в час корабль войдет в атмосферу, нагревшись при этом до 2 760°C: с этим ему поможет справиться тепловой щит. 11 декабря космический аппарат должен приводниться в Тихом океане.



Полет корабля Orion – лишь первый этап в миссии Artemis ("Артемида"), в рамках которой на Луне будет возведена космическая база. Если все пройдет по плану, то в 2024 году будет отправлена уже пилотируемая миссия Artemis-2. Она тоже пройдет без посадки на спутник, астронавты лишь проведут несколько дней на окололунной орбите. И только год спустя, в 2025-м, запланирован старт миссии Artemis-3, в ходе которой два астронавта спустятся на поверхность Луны и совершат прогулку по поверхности.

Конечно, первый лунный дом будет построен очень не скоро, а уж до туристических полетов на наш естественный спутник нужно будет ждать еще дольше. Но все же очень радует, что человечество наконец начало рассматривать Луну с прагматической точки зрения. Мы начинаем осваивать ближайшее к нам космическое тело, а не просто стремимся долететь до него и установить там флаг. С этой точки зрения миссию Artemis можно считать вторым шагом из колыбели – после выхода человечества на околоземную орбиту. Хочется верить, что скоро мы успешно сделаем и третий, и пятый и двадцать пятый шаг.

Хотя...