Работы по выходу в космос прекращены из-за неполадок со скафандром – "Роскосмос"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Подготовительные работы по выходу членов российского экипажа МКС Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос прекращены из-за неполадок со скафандром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

"При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "Роскосмос" проанализирует причины инцидента, после чего назначит новую дату выхода.

Предыдущий выход Прокопьева и Петелина в открытый космос состоялся 17 ноября. Космонавты выполнили подготовительные работы к переносу радиатора модуля "Наука" при помощи робота ERA.

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