14:10Наука
Россия продолжает работать на МКС – "Роскосмос"
Фото: depositphotos/vampy1
Россия продолжает работать на борту Международной космической станции (МКС), она находится в хорошем состоянии, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев на просветительском марафоне "Знание о героях".
"Мы продолжаем работать на МКС, продолжаем работать в международном сотрудничестве", – цитирует его ТАСС.
По словам Крикалева, изначальный срок службы МКС оценивался в 15 лет. Он напомнил, что 15 лет уже прошли, однако станция остается в хорошем состоянии.
25 октября в "Роскосмосе" сообщили, что орбиту МКС изменили с помощью грузового корабля "Прогресс МС-20", чтобы избежать столкновения с мусором. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 880 метров.
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