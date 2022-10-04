В "Роскосмосе" надеются получить решение о сроках работы РФ на МКС в 2023 году

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"Роскосмос" надеется получить решение по вопросу продления работы России на МКС в 2023 году. Об этом заявил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, чьи слова приводит РИА Новости.
По его словам, "Роскосмос" уже приступил к обсуждению этого вопроса с правительством РФ. Крикалев также напомнил, что сейчас Россия утвердила продление своего участия в программе МКС до 2024 года.
При этом он рассказал, что на смену международной космической станции планируется создать новую российскую орбитальную станцию. Вместе с тем Крикалев подчеркнул, что Россия продолжит летать на МКС для поддержания присутствия россиян на низкой околоземной орбите.
Ранее космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров рассказал, что планы по выходу России из проекта МКС после 2024 года никак не влияют на работу космонавтов на орбите. Шкаплеров напомнил, что РФ планирует уйти с МКС после 2024 года, однако точный срок выхода из проекта пока неизвестен.
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