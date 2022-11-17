Космонавты "Роскосмоса" приступили к выходу в открытый космос для подготовки радиатора

Фото: roscosmos.ru

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин открыли выходной люк модуля "Поиск" на Международной космической станции (МКС). Трансляция мероприятия проходит на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Специалисты приступили к внекорабельной деятельности (ВКД), составленной по программе РФ.

"Есть открытие люка", – сообщил Прокопьев сотрудникам Центра управления полетами.

После этого космонавты должны провести установку защитного кольца и выйти в открытый космос. Главной целью выхода является подготовка переноса радиатора при помощи робота ERA.

Такой радиатор необходим для снижения тепловых нагрузок с модуля "Наука" во время организации научных исследований. Уточняется, что российских космонавтов с борта станции будет поддерживать коллега Анна Кикина.

Ранее сообщалось, что строительно-монтажные мероприятия на стартовом комплексе ракет-носителей "Ангара" на космодроме Восточный планируется завершить летом 2023 года.

В "Роскосмосе" подчеркнули, что для обеспечения готовности комплекса к началу летных испытаний специалисты реализуют вариант строительства, который предусматривает оптимизацию сроков параллельного проведения монтажа технологического оборудования.

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