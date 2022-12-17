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Российские космонавты провели испытания двигателей пристыкованного к МКС "Союза"

Российские космонавты провели испытания двигателей пристыкованного к МКС "Союза"

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Этой ночью российский экипаж МКС провел успешные испытания двигателей корабля "Союз", где ранее произошла утечка теплоносителя. Это случилось после повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека из-за, предположительно, попадания в радиатор микрометеорита.

Из-за аварии был отменен выход Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос. Запланированные монтажные работы американских астронавтов Джоша Кассады и Фрэнка Рубио за бортом МКС также отложены, предположительно, на 21 декабря. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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