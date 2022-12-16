В РАН предположили, что обшивку корабля "Союз МС-22" повредил микрометеорит

Фото: NASA

Повредить внешнюю обшивку корабля "Союз МС-22" мог микрометеорит Геминиды или космический мусор. Об этом сообщил ведущий инженер Института прикладной математики (ИПМ) имени М. В. Келдыша РАН Виктор Воропаев.

"Микрометеорит потока Геминиды как основного подозреваемого исключать нельзя, поскольку положение МКС на орбите не противоречит версии о воздействии микрометеорной частицы", – цитирует его ТАСС.

По словам специалиста, микрометеориту удалось пробить обшивку из-за скорости его движения в 35 километров в час, в то время как у МКС подобный показатель равен 7,5 километра в секунду. Также специалист не исключил вину космического мусора в повреждении обшивки.

Для определения размера пробоя космонавты используют манипулятор Canadarm-2. По результатам исследования появится возможность определить, был ли пробой внешним или внутренним, сообщил Воропаев.

Ранее "Роскосмос" сообщил о повреждении внешней обшивки корабля "Союз МС-22". Как сообщалось позже, это могло произойти из-за попадания метеорита. В связи с инцидентом космонавтам Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину пришлось приостановить внекорабельную деятельность.

По кадрам трансляции NASA было видно, что из корабля били фонтаны с технической жидкостью. С целью изучить причины неполадок космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. После этого данные получили специалисты на Земле.



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