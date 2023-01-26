Космонаты Прокопьев и Петелин могут спуститься на Землю с МКС на Crew Dragon – "Роскосмос"

Фото: nasa.gov

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин при необходимости могут быть отправлены на Землю с МКС на американском корабле Crew Dragon. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

"Если потребуется, в Crew Dragon помимо Франциско Рубио можно будет разместить космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина", – указано в сообщении.

В "Роскосмосе" также сообщили, что в NASA состоялся брифинг по предстоящему 26 февраля запуску к МКС корабля Crew Dragon. В американском космическом агентстве подчеркнули полную открытость "Роскосмоса" в ситуации с кораблем "Союз МС-22". Руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано заявил, что случившееся с кораблем "Союз МС-22" имело очень низкую вероятность.

О повреждении внешней обшивки космического корабля "Союз МС-22" стало известно 15 декабря. Тогда диагностическая система зафиксировала снижение давления в системе охлаждения в результате разгерметизации.

После аварии температура на борту космического аппарата, как сообщали СМИ, поднялась до 55 градусов. В "Роскосмосе" эту информацию опровергли, заявив, что температура в жилой части корабля не превышала 30 градусов.

"Актуальный репортаж": корабль "Союз МС-22" вернется на Землю в беспилотном режиме

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!