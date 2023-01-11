"Роскосмос" сообщил о возможном продлении миссии экипажа "Союз МС-22"

Фото: Сергей Корсаков/roscosmos.ru

Миссию экипажа "Союз МС-22" могут продлить на несколько месяцев. Об этом сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Мы, возможно, продлим продолжительность этой экспедиции на дополнительные несколько месяцев. Точный день, когда будет отправлен следующий экипаж на замену им, пока не определен, но это будет продление на несколько месяцев", – цитирует его РИА Новости.

Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано, в свою очередь, заявил, что представители НАСА согласны с выводами "Роскосмоса" в вопросе повреждения обшивки корабля. Однако, несмотря на это, специалисты намерены запросить дополнительные снимки.

Монталбано добавил, что в связи со сложившейся ситуацией НАСА пересмотрит программы полетов на МКС с учетом повреждения "Союза МС-22". Однако для этого может понадобиться некоторое время.

При этом, как отметил руководитель американской программы, шестой экипаж Crew Dragon останется без изменений.

О повреждении внешней обшивки космического корабля "Союз МС-22" стало известно 15 декабря. Тогда диагностическая система зафиксировала снижение давления в системе охлаждения в результате разгерметизации.

После аварии температура на борту космического аппарата, как сообщали СМИ, поднялась до 55 градусов. В "Роскосмосе" эту информацию опровергли, отметив, что температура в жилой части корабля не превышала 30 градусов.



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