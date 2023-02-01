Первый российский космический пуск в этом году состоится 5 февраля

Фото: РИА Новости/"Роскосмос"

Ракета "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" № 4 будет запущена с космодрома Байконур в воскресенье, 5 февраля, в 12:12 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Роскосмос".

Там ранее отметили, что аппарат прошел испытания и заправку.

"Это будет первый российский космический пуск в 2023 году", – сообщили в "Роскосмосе".

На данный момент завершена общая сборка ракеты и спутника. "Протон" вывезут на стартовую площадку в четверг, 2 февраля. Спутник доставит на геостационарную орбиту разгонный блок типа ДМ. Орбита находится на высоте порядка 36 тысяч километров над Землей.

В пресс-службе напомнили, что первый спутник "Электро-Л" запустили в 2011 году. Он перестал работать в 2016 году, не прослужив положенные 10 лет.

Следующий аппарат вывели на орбиту в 2015 году, а третий – в 2019 году. Оба спутника на данный момент работают.

После 2025 года на смену четырем спутникам "Электро-Л" будут отправлены три аппарата "Электро-М". Они необходимы для глобального прогноза погоды, отслеживания морей и снежного покрова, запасов воды.

Также спутники мониторят гелиофизическую обстановку в околоземном космическом пространстве. Аппараты отслеживают изменения атмосферных условий для авиаполетов.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" перенес коррекцию орбиты Международной космической станции со среды, 1 февраля, на пятницу, 3 февраля, по баллистическим причинам.

Также в "Роскосмосе" сообщили, что грузовой корабль "Прогресс МС-23" полетит на Международную космическую станцию в мае 2023 года. В госкорпорации рассказали, что на Байконур отправили состав с блоками двух носителей "Союз-2.1а".



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