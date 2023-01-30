Старт ракеты "Союз-5" запланирован на 2024 год – РКЦ

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Первый пуск ракеты "Союз-5" запланирован в 2024 году, рассказал генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"На сегодня (запуск. – Прим. ред.) планируется в 2024 году", – цитирует его ТАСС.

До этого сообщалось, что старт был намечен на четвертый квартал текущего года.

Ранее руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что развертывание орбитальной группировки РФ хотят начать в 2027 году. Такая команда необходима для поддержания российской пилотируемой космонавтики после окончания деятельности на МКС.

Борисов напомнил, что эскизное проектирование орбитальной станции должно подойти к финалу до конца 2023 года.

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