Россия планирует начать развертывание орбитальной группировки в 2027 году

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Развертывание российской орбитальной группировки планируется начать в 2027 году, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на пленарном заседании Королевских чтений в Москве. Группировка нужна для поддержания российской пилотируемой космонавтики после окончания эксплуатации МКС.

По словам Борисова, эскизное проектирование российской орбитальной станции (РОС) должно завершиться к концу 2023 года. Он также сообщил, что ее разместят на высокоширотной орбите с наклонением 97 градусов, чтобы с борта станции лучше просматривалась территория РФ. Гендиректор корпорации напомнил, что МКС размещена с наклоном 51,6 градуса.

Второй этап развертывания запланирован на 2030 год. К этому времени масса станции должна достигнуть 122 тонн, а герметичный объем – 505 кубических метров. Как отмечают разработчики, это будет намного больше, чем российский сегмент МКС.

Глава "Роскосмоса" также сообщил, что к 2030 году орбитальную группировку должны нарастить с 200 спутников минимум до 1 000.

"Сейчас у России около 200 спутников на орбите, а для того, чтобы добиться такого роста, нужно производить по 250, а ближе к 2030 году – по 300–350 аппаратов в год с учетом постепенной замены отработавших свой срок спутников на орбите. Сейчас сроки производства спутников в России недостаточные", – цитирует Борисова РИА Новости.

В прошлом году в "Роскосмосе" сообщали о намерении покинуть проект МКС. Предполагалось, что после выполнения обязательств до 2024 года страна перестанет быть одной из участниц проекта.

Позже Россия начала разработку собственной космической станции. В настоящее время идея находится на стадии проектирования. По словам представителя организации, российская станция будет предполагать возможность международного сотрудничества.



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