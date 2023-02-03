Корабль "Союз МС-22" вернется на Землю в марте

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Корабль "Союз МС-22", у которого был поврежден радиатор при полете в космосе, вернется на Землю в марте. Об этом сообщили в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

"На борту не будет космонавтов, но беспилотный "Союз" доставит на Землю грузы и научное оборудование", – отмечается в сообщении.

В "Роскосмосе" добавили, что космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина уже подготовили его к отправке.

Ранее сообщалось, что полет женщины-космонавта из Белоруссии, который запланирован на осень текущего года, могут перенести из-за ситуации с пилотируемым кораблем "Союз МС-22". При этом конкретные сроки полета еще не утверждены.

Российские космонавты обнаружили 15 декабря 2022 года повреждение внешней обшивки пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22". Визуальный осмотр внешней поверхности корабля подтвердил наличие утечки.



"Роскосмос" и НАСА обсудят ситуацию с поврежденным кораблем "Союз МС-22"

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