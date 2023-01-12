Полет космонавта из Белоруссии могут перенести из-за ситуации с "Союзом МС-22"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Полет женщины-космонавта из Белоруссии, который запланирован на осень текущего года, могут перенести из-за ситуации с пилотируемым кораблем "Союз МС-22", сообщает ТАСС.

"Полет первого космонавта Республики Беларусь на российском пилотируемом корабле "Союз МС" состоится, как и планировалось. В связи с нештатной ситуацией с кораблем "Союз МС-22" на МКС возможна его сдвижка вправо", – заявили в "Роскосмосе".

При этом конкретные сроки полета еще не утверждены.

О повреждении внешней обшивки космического корабля "Союз МС-22" стало известно 15 декабря. Тогда диагностическая система зафиксировала снижение давления в системе охлаждения в результате разгерметизации.

После аварии температура на борту космического аппарата, как сообщали СМИ, поднялась до 55 градусов. В "Роскосмосе" эту информацию опровергли, отметив, что температура в жилой части корабля не превышала 30 градусов.



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