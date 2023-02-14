СМИ назвали возможную причину разгерметизации сегментов МКС

Фото: roscosmos.ru

Наиболее вероятной причиной разгерметизации грузового космического корабля "Прогресс МС-21" является нарушение технологии производства российских модулей Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на информированный источник в "Роскосмосе".

"Полагаю, речь идет о каком-то отступлении от технологии – немного не тот материал, немного не те условия производства, другой оператор. Конструктивно данный узел (система терморегулирования. – Прим. ред.) не менялся и исправно служил много лет, поэтому вряд ли проблема в его схеме", – сказал источник.

Он напомнил, что разгерметизация "Прогресса" стала вторым подобным инцидентом за неполные два месяца. Аналогичная неисправность была выявлена на корабле "Союз МС-22" 15 декабря. Тогда причиной поломки назвали удар метеороида в корпус транспортника, однако источник поставил эту версию под сомнение. Он пояснил, что вероятность такого события крайне мала.

"Проверить это и доказать невозможно. Если бы это был метеороид, он летел бы с огромной скоростью, порядка 30 километров в секунду, и не остановился бы, а пробил бы прошивку (в двух местах. – Прим. ред.) и полетел дальше. И уж тем более с трудом верится в то, что такое событие произошло дважды (за короткий временной промежуток. – Прим. ред.)" — отметил собеседник издания.

Он выразил надежду, что данная проблема будет устранена, и последующие отправленные на орбиту корабли не станут причиной нештатных ситуаций.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев назвал причиной разгерметизации космического корабля утечку утеплителя из системы терморегулирования. Крикалев подчеркнул, что приоритетом является исследование того, не является ли данное ЧП систематической ошибкой.

Разгерметизация произошла на борту грузового корабля "Прогресс МС-21", который 18 февраля должен покинуть МКС. В госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что переходной люк в корабль закрыт и "Прогресс МС-21" полностью изолирован от общего объема станции.



Стала известна причина разгерметизации корабля "Прогресс МС-21"

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