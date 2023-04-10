В "Роскосмосе" не согласны с версией о повреждении "Союза" и "Прогресса" на МКС мусором

Фото: roscosmos.ru

В "Роскосмосе" уверены, что причиной повреждения кораблей "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21" на МКС был не космический мусор. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил замглавы госкорпорации Андрей Ельчанинов.

"Что там конкретно ударило, никто не знает. Наша версия – метеороид. Это точно был не космический мусор", – сказал он.

"Роскосмос" сотрудничает с NASA в вопросе сближения станции с космическим мусором, специалисты отслеживают его перемещение. Если бы речь действительно шла о мусоре, то МКС, отмечает Ельчанинов, от него уклонилась бы.

Представитель госкорпорации также добавил, что был проведен аудит, который установил, что все технологии при сборке кораблей были соблюдены. Это еще раз подтвердило, что причиной разгерметизации было внешнее воздействие.

Российские космонавты обнаружили повреждение внешней обшивки корабля "Союз МС-22" 15 декабря 2022 года. Визуальный осмотр внешней поверхности корабля подтвердил наличие утечки. В конце марта он покинул МКС без экипажа, а ему на замену прилетел "Союз МС-23".

11 февраля произошла разгерметизация на борту грузового корабля "Прогресс МС-21". При осмотре фотографий его обшивки, сделанных после отстыковки от МКС, были обнаружены отверстия, которых не было при производстве. В конце февраля корабль свели с орбиты, его несгоревшие обломки упали в южной части Тихого океана.



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