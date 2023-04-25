Попытка посадки японского модуля Hakuto-R на Луну завершилась неудачей

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Частная японская компания Ispace не может выйти на связь со своим посадочным аппаратом Hakuto-R, который должен был совершить посадку на поверхность Луны. Об этом рассказал руководитель компании Такэси Хакамада. Трансляция доступна на официальном сайте Ispace.

Hakuto-R был запущен к Луне 11 декабря прошлого года со стартового комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

"Мы подтверждаем, что смогли установить связь с аппаратом до завершающего этапа посадки, однако сейчас мы утратили связь. Мы вынуждены предположить, что у нас не получилось осуществить посадку на лунную поверхность", – сказал он.

Хакамада отметил, что сейчас специалисты продолжают работать над тем, чтобы определить статус аппарата.

В компании уточнили, что за час до посадки, которая должна была состояться в 19:40 по московскому времени, Hakuto-R полностью выполнил алгоритм, который был необходим для успешного прилунения. Аппарат снизил скорость и перешел на режим торможения. Связь была утеряна непосредственно перед посадкой.

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