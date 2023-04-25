21:38Наука
Попытка посадки японского модуля Hakuto-R на Луну завершилась неудачей
Фото: ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON
Частная японская компания Ispace не может выйти на связь со своим посадочным аппаратом Hakuto-R, который должен был совершить посадку на поверхность Луны. Об этом рассказал руководитель компании Такэси Хакамада. Трансляция доступна на официальном сайте Ispace.
Hakuto-R был запущен к Луне 11 декабря прошлого года со стартового комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде.
"Мы подтверждаем, что смогли установить связь с аппаратом до завершающего этапа посадки, однако сейчас мы утратили связь. Мы вынуждены предположить, что у нас не получилось осуществить посадку на лунную поверхность", – сказал он.
Хакамада отметил, что сейчас специалисты продолжают работать над тем, чтобы определить статус аппарата.
В компании уточнили, что за час до посадки, которая должна была состояться в 19:40 по московскому времени, Hakuto-R полностью выполнил алгоритм, который был необходим для успешного прилунения. Аппарат снизил скорость и перешел на режим торможения. Связь была утеряна непосредственно перед посадкой.
Ранее российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили первый в текущем году выход в открытый космос.
Ожидалось, что внекорабельная деятельность продлится 6 часов 37 минут, однако она в итоге заняла 7 часов 54 минуты. За это время космонавты выполнили работы по переносу радиатора с модуля "Рассвет" на лабораторный модуль "Наука". С борта МКС им помогал Андрей Фадеев, который управлял манипулятором ERA.
Российские космонавты вышли в открытый космос впервые в 2023 году
Читайте также