В США заявили о росте конкуренции в космосе на фоне планов РФ и КНР по освоению Луны

Фото: depositphotos/Baranov_Evgenii

Планы России и Китая по освоению Луны демонстрируют масштаб стратегической конкуренции в космосе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя космического командования США Джона Олсона.

Он добавил, что подобные планы сверхдержав показывают, какое значение на сегодня представляет Луна для всех стран. Вместе с тем он напомнил, что на сегодняшний день США – единственная страна, представитель которой побывал на спутнике Земли.

Согласно американской лунной программе "Артемида", в США планируют осуществить новую высадку на Луну в 2025 году.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что Владимир Путин дал поручение начать создание сверхтяжелой ракеты-носителя в 2024 году. Борисов отметил, что для создания такой ракеты потребуется около 8–10 лет.

До этого сообщалось, что в этом году планируется провести три пуска ракет-носителей с космодрома Восточный.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, в августе-сентябре в Россию может приехать женщина-космонавт из Белоруссии для прохождения предполетной подготовки.

Российский космический комплекс планируют запустить на Венеру после 2030 года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!