Путин поручил начать создание сверхтяжелой ракеты-носителя в 2024 году

Фото: РИА Новости/пресс-служба "Роскосмоса"/РКК "Энергия"

Владимир Путин дал поручение начать создание сверхтяжелой ракеты-носителя в 2024 году. Об этом рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"У меня есть поручение президента создавать этот носитель начиная со следующего года. Дай бог", – цитирует его ТАСС.

Борисов отметил, что для создания такой ракеты потребуется около 8–10 лет.

До этого министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что в России ускоряют создание коммерчески эффективных многоразовых ракет-носителей для запуска спутников.

Также стало известно, что Центр имени М. В. Хруничева начал изготовление некоторых элементов первой летной ракеты-носителя "Рокот-М" с отечественной системой управления вместо украинской.

Ранее говорилось, что ракета "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны РФ. Космический аппарат, получивший название "Космос-2567", вывели на целевую орбиту в расчетное время.

Ракета "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-23" стартовала с Байконура

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