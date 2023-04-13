В NASA заявили, что чтут достижения Юрия Гагарина как первого человека в космосе

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NASA заявило, что в Соединенных Штатах чтут достижения Юрия Гагарина как первого человека в космосе.

"Мы отмечаем Международный день полета человека в космос, чествуя достижения первого человека в космосе в 1961 году и первый запуск космического челнока в 1981 году", – говорится в сообщении NASA в Twitter.

Также в NASA заявили, что благодаря космической программе Artemis прогресс человечества в освоении Луны и Марса продолжается.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики. Мэр отметил, что передовые технологии позволяют сегодня России оставаться одним из лидеров ракетно-космической отрасли.

До этого с Днем космонавтики россиян и профессионалов ракетно-космической отрасли поздравили космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев прямо с борта МКС.

Москвичам рассказали о городских праздничных программах в честь Дня космонавтики

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