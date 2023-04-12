Космонавты рассказали об ощущениях на Земле после длительного пребывания на МКС

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Космонавты Михаил Рязанский, Сергей Корниенко и Олег Котов рассказали о своих ощущениях после возвращения на Землю с МКС. Как сообщает "Газета.ру", они жалуются на трудности с ходьбой и плохое состояние кожи.

"Кожа отшелушивается, начинаешь ходить и с удивлением чувствовать ногами любые ворсинки на ковре. <...> Конечно, это немножко раздражает, потому что это и больно, и неприятно", – сказал Котов.

В свою очередь, Рязанский отметил, что чувствовал, будто ему на ноги повесили гири, а в руки дали гантели – каждое движение давалось с трудом. А Кириенко поделился историей о том, как он пожалел о небольшой пробежке: на следующий день после двух километров трусцой его колени были "как две тыквы".

Как объясняет завотделом сенсомоторной физиологии и профилактики Института медико-биологических проблем РАН Елена Томиловская, все эти проблемы вызваны адаптацией организма к новым условиям.

"В невесомости не нужны сильные мышцы, не нужно сильное сердце, не нужен крепкий скелет, вестибулярный аппарат тоже не особенно нужен", – сказала специалист.

В итоге, продолжила Томиловская, части организма начинают подвергаться атрофии. И чем дольше находиться на орбите, тем хуже будут последствия.

Ранее в среду космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта МКС поздравили россиян и профессионалов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Они напомнили, что более 60 лет назад Юрий Гагарин открыл человечеству дорогу в космос.



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