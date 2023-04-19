Российские космонавты завершили первый в 2023 году выход в открытый космос

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили первый в текущем году выход в открытый космос. Трансляцию на своем YouTube-канале вел "Роскосмос".

Ожидалось, что внекорабельная деятельность продлится 6 часов 37 минут, однако она в итоге заняла 7 часов 54 минуты. За это время космонавты выполнили работы по переносу радиатора с модуля "Рассвет" на лабораторный модуль "Наука". С борта МКС им помогал Андрей Фадеев, который управлял манипулятором ERA.

Перенос радиатора планировалось осуществить еще в ноябре прошлого года, однако работы пришлось перенести на декабрь из-за нештатной работы одного из скафандров. В декабре же работы отменили из-за разгерметизации системы терморегулирования корабля "Союз МС-22".

Ранее стало известно, что в 2023 году с космодрома Восточный планируется осуществить три пуска ракет-носителей. Ближайший из них должен состояться уже в мае.

