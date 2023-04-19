Российские космонавты приступили к первому в 2023 году выходу в открытый космос

Фото: roscosmos.ru

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в первый раз в 2023 году вышли в открытый космос. Трансляцию ведет "Роскосмос" на YouTube-канале.

Космонавты в открытом космосе перенесут радиатор с одного модуля МКС на другой. В этом им поможет космонавт Андрей Федяев, который будет управлять манипулятором ERA изнутри станции.

Согласно графику работ, Прокопьев с Петелиным проведут в космосе 6 часов 37 минут.

Данные работы планировались к проведению еще в ноябре прошлого года, однако из-за нештатной работы системы охлаждения одного из скафандров, выход в космос был перенесен на декабрь.

В декабре же работы за бортом МКС пришлось отменить из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22".

Российские космонавты обнаружили повреждение внешней обшивки корабля "Союз МС-22" 15 декабря 2022 года. Визуальный осмотр внешней поверхности корабля подтвердил наличие утечки. В конце марта корабль спустили с МКС без экипажа, а ему на замену отправили "Союз МС-23".