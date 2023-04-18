"Русские снова первые": как в мире отреагировали на фильм "Вызов"

20 апреля в прокат вышел фильм "Вызов", общие сборы картины уже превысили 447 миллионов рублей. Российский проект, частично снятый в космосе, вызвал активные обсуждения не только среди соотечественников, но и иностранной публики. Подробности – в материале Москвы 24.



"Это просто фантастика"

Фото: кадр из фильма "Вызов"; режиссер – Клим Шипенко; производство – госкорпорация "Роскосмос", Первый канал, START, Yellow, Black&White

По сюжету торакальному хирургу Евгении, которую сыграла Юлия Пересильд, приходится за месяц готовиться к полету на МКС. Там героине предстоит провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависит жизнь космонавта.

Чтобы создать ключевые сцены, Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко отправились на МКС. В составе экипажа также был космонавт Антон Шкаплеров. В целом кинематографисты провели на станции 12 суток, за это время было создано 30 часов материала, что составило около 35 минут хронометража картины.

Закрытая премьера прошла 12 апреля в Кремле. До начала показа Владимир Путин поблагодарил создателей проекта.





Владимир Путин президент РФ Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на премьере "Вызова" назвал кино "прорывным" и отметил, что ему очень понравилась картина.

"Часть, которая космическая, – это просто фантастика. И актерское мастерство наших космонавтов – это открытие для меня", – сказал он.



Фото: кадр из фильма "Вызов"; режиссер – Клим Шипенко; производство – госкорпорация "Роскосмос", Первый канал, START, Yellow, Black&White

В свою очередь, директор Гильдии актеров Валерия Гущина предложила присвоить Пересильд звание Героя России. По ее словам, это может произойти в ближайшие две недели.

"Есть мысль, есть желание, но пока еще не оформлена бумага. Но в целом считаем, что это подвиг и Юлию Пересильд, первую женщину-актрису в космосе, стоит наградить", – сказала Гущина в беседе с РИА Новости.

Однако, как призналась сама Пересильд, после этого она столкнулась с критикой со стороны космического сообщества. В частности, летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин заявлял "Московскому комсомольцу", что если актрисе и Климу Шипенко дадут награды, то "справедливо будет дать также звания народных артистов РФ тем космонавтам, которые сопровождали их в полете: Олегу Новицкому, Антону Шкаплерову и Петру Дуброву, а тех активных участников "Роскосмоса", которые помогали им на Земле, наделить званиями заслуженных деятелей искусств".

"Уважаемые космонавты и лично Федор Николаевич Юрчихин и другие, ну переставайте уже меня травить. Негоже героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах", – написала актриса в своем блоге, добавив, что не подает документов ни на какие звания и "просто рада тому, что кино получилось".



Клим Шипенко и Юлия Пересильд три месяца готовились к полету в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. 5 октября 2021 года корабль "Союз МС-18" со съемочной группой отправился с космодрома Байконур на МКС, 17 октября кинематографисты вернулись на Землю. В общей сложности съемки картины заняли почти два года. Примерный бюджет составил 1,155 миллиарда рублей.



Обошли Тома Круза

Фото: кадр из фильма "Вызов"; режиссер – Клим Шипенко; производство – госкорпорация "Роскосмос", Первый канал, START, Yellow, Black&White

Выход фильма вызвал активные обсуждения не только среди российских зрителей, но и в западных СМИ и социальных сетях.

"В наши дни я рад этому больше, чем чему-либо в Голливуде. У российского фильма, вероятно, будет хорошая история, фабула, и он не будет пытаться объять всю повестку дня. Довольно грустно, что мне приходится обращаться к России за традиционными ценностями", – написал американский пользователь.

Другие отметили, что это начало очередной космической гонки между РФ и США.





пользователь Сети Итак, русские снова первые в космосе. Теперь американцы должны приложить все усилия, чтобы первыми снять фильм о выходах в открытый космос и на поверхность Луны.

Есть и те, кто считает, что российские кинематографисты не летали на МКС, а все это – компьютерная графика.

"Почему вы считаете, что это не яркий рекламный ход российских продюсеров и представителей космической отрасли? Современный графический дизайн зачастую не отличить от реальности. Не думаю, что у кого-нибудь хватило смелости спустить столько денег просто на фильм", – сомневается другой юзер.



Фото: кадр из фильма "Вызов"; режиссер – Клим Шипенко; производство – госкорпорация "Роскосмос", Первый канал, START, Yellow, Black&White

Газета The Times написала, что Россия обошла Тома Круза, который тоже хотел сняться в космосе.





из статьи The Times О планах Круза и режиссера Дуга Лаймана отправиться на борт МКС, чтобы снять художественный фильм под названием "Космос" при поддержке NASA, стало известно всего за несколько месяцев до того, как в России начали искать исполнительницу главной роли в фильме о космосе.

Ранее Daily Mail также заявляли, что выход картины "станет разочарованием для Тома Круза, который планировал участие в проекте, претендовавшем на такой титул (первого фильма в космосе. – Прим. ред.)".

В свою очередь, американский режиссер Бретт Ратнер назвал "Вызов" одним из самых потрясающих проектов, которые он видел.

"Клим лично отправился на МКС, чтобы снять свою картину с талантливой и смелой актрисой Юлией Пересильд. Фильм феноменален и поразил меня на всех уровнях", – написал режиссер.

Он сравнил работу с голливудскими картинами "Армагеддон" и "Гравитация", подчеркнув, что в российском проекте все происходит в реальном космосе и это большое достижение.