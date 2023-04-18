"Русские снова первые": как в мире отреагировали на фильм "Вызов"

20 апреля в прокат вышел фильм "Вызов", общие сборы картины уже превысили 447 миллионов рублей. Российский проект, частично снятый в космосе, вызвал активные обсуждения не только среди соотечественников, но и иностранной публики. Подробности – в материале Москвы 24.
"Это просто фантастика"
Фото: кадр из фильма "Вызов"; режиссер – Клим Шипенко; производство – госкорпорация "Роскосмос", Первый канал, START, Yellow, Black&White
По сюжету торакальному хирургу Евгении, которую сыграла Юлия Пересильд, приходится за месяц готовиться к полету на МКС. Там героине предстоит провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависит жизнь космонавта.
Чтобы создать ключевые сцены, Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко отправились на МКС. В составе экипажа также был космонавт Антон Шкаплеров. В целом кинематографисты провели на станции 12 суток, за это время было создано 30 часов материала, что составило около 35 минут хронометража картины.
Закрытая премьера прошла 12 апреля в Кремле. До начала показа Владимир Путин поблагодарил создателей проекта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на премьере "Вызова" назвал кино "прорывным" и отметил, что ему очень понравилась картина.
"Часть, которая космическая, – это просто фантастика. И актерское мастерство наших космонавтов – это открытие для меня", – сказал он.
Фото: кадр из фильма "Вызов"; режиссер – Клим Шипенко; производство – госкорпорация "Роскосмос", Первый канал, START, Yellow, Black&White
В свою очередь, директор Гильдии актеров Валерия Гущина предложила присвоить Пересильд звание Героя России. По ее словам, это может произойти в ближайшие две недели.
"Есть мысль, есть желание, но пока еще не оформлена бумага. Но в целом считаем, что это подвиг и Юлию Пересильд, первую женщину-актрису в космосе, стоит наградить", – сказала Гущина в беседе с РИА Новости.
Однако, как призналась сама Пересильд, после этого она столкнулась с критикой со стороны космического сообщества. В частности, летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин заявлял "Московскому комсомольцу", что если актрисе и Климу Шипенко дадут награды, то "справедливо будет дать также звания народных артистов РФ тем космонавтам, которые сопровождали их в полете: Олегу Новицкому, Антону Шкаплерову и Петру Дуброву, а тех активных участников "Роскосмоса", которые помогали им на Земле, наделить званиями заслуженных деятелей искусств".
"Уважаемые космонавты и лично Федор Николаевич Юрчихин и другие, ну переставайте уже меня травить. Негоже героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах", – написала актриса в своем блоге, добавив, что не подает документов ни на какие звания и "просто рада тому, что кино получилось".
Обошли Тома Круза
Фото: кадр из фильма "Вызов"; режиссер – Клим Шипенко; производство – госкорпорация "Роскосмос", Первый канал, START, Yellow, Black&White
Выход фильма вызвал активные обсуждения не только среди российских зрителей, но и в западных СМИ и социальных сетях.
"В наши дни я рад этому больше, чем чему-либо в Голливуде. У российского фильма, вероятно, будет хорошая история, фабула, и он не будет пытаться объять всю повестку дня. Довольно грустно, что мне приходится обращаться к России за традиционными ценностями", – написал американский пользователь.
Другие отметили, что это начало очередной космической гонки между РФ и США.
Есть и те, кто считает, что российские кинематографисты не летали на МКС, а все это – компьютерная графика.
"Почему вы считаете, что это не яркий рекламный ход российских продюсеров и представителей космической отрасли? Современный графический дизайн зачастую не отличить от реальности. Не думаю, что у кого-нибудь хватило смелости спустить столько денег просто на фильм", – сомневается другой юзер.
Фото: кадр из фильма "Вызов"; режиссер – Клим Шипенко; производство – госкорпорация "Роскосмос", Первый канал, START, Yellow, Black&White
Газета The Times написала, что Россия обошла Тома Круза, который тоже хотел сняться в космосе.
Ранее Daily Mail также заявляли, что выход картины "станет разочарованием для Тома Круза, который планировал участие в проекте, претендовавшем на такой титул (первого фильма в космосе. – Прим. ред.)".
В свою очередь, американский режиссер Бретт Ратнер назвал "Вызов" одним из самых потрясающих проектов, которые он видел.
"Клим лично отправился на МКС, чтобы снять свою картину с талантливой и смелой актрисой Юлией Пересильд. Фильм феноменален и поразил меня на всех уровнях", – написал режиссер.
Он сравнил работу с голливудскими картинами "Армагеддон" и "Гравитация", подчеркнув, что в российском проекте все происходит в реальном космосе и это большое достижение.