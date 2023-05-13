Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос в 00:01 13 мая. Об этом сообщает Госкорпорация "Роскосмос".

Отмечается, что во время выхода в открытый космос, который продолжался 5 часов и 14 минут, космонавты демонтировали две стяжки с радиатора и раскрыли его панели. После этого они заправили теплоносителем гидравлические контуры радиатора, а также объединили их с гидравлическими контурами системы обеспечения теплового режима модуля "Наука".

"Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин также установили два фала на европейском дистанционном манипуляторе ERA. Кроме того, они выполнили дополнительную задачу – смонтировали два поручня-перехода между модулями "Наука" и "Причал", – добавили в корпорации.

В "Роскосмосе" напомнили, что это был 68-й выход российских космонавтов в открытый космос в рамках проекта МКС и третий с начала года.

Подготовка к выходу осуществлялась в период с 6 по 9 мая. За это время космонавты проверили пульты обеспечения выхода и системы стыковки скафандров к борту в ряде отсеков, а также заряд аккумуляторных батарей скафандров "Орлан-МКС".

Помимо этого, космонавты изучили бортовую документацию, предварительную циклограмму выхода и порядок выполнения отдельных операций.

Российские космонавты вышли в открытый космос для интеграции с модуля МКС "Наука"