Космонавты завершили выход в открытый космос, продлившийся более 7 часов

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили внекорабельную деятельность и вернулись на МКС. Трансляция выхода велась на YouTube-канале госкорпорации "Роскосмос".

Прокопьев и Петелин провели в открытом космосе более 7 часов. В ходе работ космонавты успешно перенесли с модуля "Рассвет" на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" шлюзовую камеру, предназначенную для работы с целевыми нагрузками.

С борта МКС космонавт Андрей Федяев управлял манипулятором ERA. В ходе работ манипулятор не смог с первой попытки присоединить шлюзовую камеру к модулю, и Прокопьеву с Петелиным пришлось исправлять положение камеры и присоединять ее вручную.

В прошлый раз космонавты проводили внекорабельную деятельность 19 апреля. За это время космонавты выполнили работы по переносу радиатора с модуля "Рассвет" на лабораторный модуль "Наука", их работа заняла 7 часов 54 минуты.

"Роскосмос" анонсировал выход космонавтов на поверхность МКС