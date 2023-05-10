"Роскосмос" запланировал следующий выход в открытый космос на 12 мая

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Российские участники 69-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин планируют выйти в открытый космос 12 мая, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"С 6 по 9 мая по программе полета российского сегмента станции выполнены: <…> подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-58) по российской программе, который планируется 12 мая", – указано в уведомлении корпорации.

В ходе подготовки космонавты проверили пульты обеспечения выхода и системы стыковки скафандров к борту в ряде отсеков, а также заряд аккумуляторных батарей скафандров "Орлан-МКС". Кроме того, были изучены бортовая документация, предварительная циклограмма выхода и порядок выполнения отдельных операций.

Предыдущий выход в открытый космос россиян прошел в ночь с 3 на 4 мая. Космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев провели в открытом космосе более 7 часов. В рамках работы российские члены экипажа МКС успешно перенесли с модуля "Рассвет" на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" шлюзовую камеру, предназначенную для работы с целевыми нагрузками.

Ранее сообщалось, что российские члены экипажа МКС поучаствовали в акции "Бессмертный полк". Космонавты распечатали фотографии родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и сфотографировались с ними. Как отмечается, один из снимков побывал в открытом космосе во время внекорабельной деятельности в ночь на 4 мая.

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