Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:46

Наука

С космодрома Восточный в 2023 году пройдут четыре запуска ракет – Минвостокразвития

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

С космодрома Восточный в Амурской области в 2023 году пройдут четыре запуска ракет космического назначения. Об этом заявил министр по делам развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"На этот год запланированы четыре пуска", – приводит слова Чекункова РИА Новости.

В ночь на субботу, 27 мая, с космодрома Восточный состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с первым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА". Это является первым пуском российской ракеты-носителя с этого космодрома в 2023 году.

Спутник "Кондор-ФКА" позволяет получать снимки земной поверхности круглосуточно и при любой погоде, даже в условиях сильной облачности.

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-23" стартовала с Байконура

Читайте также

наука

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика