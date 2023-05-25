В парке "Ходынское поле" пройдут вечера наблюдения за космическими телами

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Москвичи смогут изучить планеты Солнечной системы и узнать о законах движения космических тел в Московском парке "Ходынское поле". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что мероприятия пройдут в Москве в конце весны и летом. Для участия граждане должны оставить комментарий под сообщением о проведении мероприятия, которое могут посетить все желающие старше шести лет. Проект был организован парком совместно с Центральным домом авиации и космонавтики ДОСААФ РФ.

Первый вечер наблюдений состоится 26 мая с 20:00 до 23:00, будет проведено три часовых сеанса. Рядом с панорамными качелями и детской площадкой "Авиатор" организаторы поставят три телескопа, с помощью которых можно будет рассмотреть Венеру, Луну и Марс.

Помимо наблюдений, москвичи прослушают лекции от экспертов из международной общественной организации "Астрономо-геодезическое объединение" (МОО "АГО") о законах движения космических тел, инструментах наблюдения за ними и многом другом.

В летний период в парке также будет организовано еще несколько наблюдений, которые смогут состояться при условии достаточной видимости. Примерные даты проведения вечеров – 2 и 30 июня, 28 июля и 25 августа, вероятно проведение мероприятий и в дополнительные даты.

Ранее специалист Максим Соколов рассказал, что при выборе телескопа следует исходить из того, что именно человек хочет рассмотреть в космосе. Он рассказал о видах устройств для наблюдения за космическими телами и подчеркнул, что одной из самых важных характеристик, от которой нужно отталкиваться при выборе телескопа – это апертура.

