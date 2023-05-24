Предприятие "Роскосмоса" разработает зонд для исследования Венеры

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Научно-производственное объединение имени Лавочкина в Химках разработает космический комплекс, который отправится на Венеру, сообщает телеканал "360".

Россия выпустит зонд впервые после многолетнего перерыва в исследованиях планеты. Станция "Венера-Д" продолжит исследования, начатые советскими аппаратами.

Ожидается, что этот проект поможет лучше изучить атмосферу, поверхность, внутреннее строение и окружающую плазму Венеры. Сейчас инженеры разрабатывают эскизный проект. Также формируется Совет главных конструкторов.

Ранее сообщалось, что запуск автоматической станции "Луна-25" пройдет в середине июля 2023 года. "Роскосмос" не первый год готовит научную миссию "Луна-25". Первоначально предполагалось, что датой миссии станет октябрь 2021 года, однако в конце августа запуск перенесли на май 2022 года, а впоследствии и на 2023 год.

Это связано с тем, что для запуска аппарата к Луне необходимы астрономические условия, которые позволят вывести его на необходимую орбиту, а специалисты не успели провести все необходимые тесты для подготовки аппарата к полету.