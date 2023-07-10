Четвертый открытый набор в отряд космонавтов стартовал в "Роскосмосе"

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"Роскосмос" объявил о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов для граждан РФ до 35 лет. Об этом сообщается в пресс-службе госкорпорации.

Как отметили в "Роскосмосе", в конкурсе может участвовать любой гражданин РФ при условии соответствия требованиям.

В частности, кандидат должен быть моложе 35 лет, иметь высшее образование по летным, инженерным или научным направлениям, иметь опыт работы по специальности, а также знать английский язык, не иметь хронических заболеваний и обладать хорошей физической подготовкой. Также требуются необходимые профессиональные психологические качества.

Кроме того, масса тела кандидата должна находиться в диапазоне от 50 до 90 килограммов, а рост варьироваться от 150 до 190 сантиметров. В положении сидя рост должен быть не ниже 80 сантиметров и не выше 99, а ширина бедер должна составлять 41 сантиметр.

Также поперечный размер груди плечевой области не должен превышать 52 сантиметров. Обхват груди допускается в диапазоне от 94 до 112 сантиметров, а расстояние между углами мышечных впадин до 45 сантиметров. Разрешенная длина ступни не должна превышать 29,5 сантиметра, что соответствует 46 размеру обуви.

"Это четвертый открытый отбор в отряд. В 2012 году были отобраны восемь кандидатов в космонавты, в 2018 году – восемь, в 2021 году – четыре. Сейчас в отряде 26 человек. Заявления и документы принимаются до 30 октября 2023 года", – указано в уведомлении.

Ранее "Роскосмос" предложил странам Африки участие в создании орбитальной станции. Как сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов, в Африке проявляют большой интерес к российскому проекту орбитальной станции. Он выразил уверенность в том, что эффективность отечественной станции будет выше, чем российского сегмента Международной космической станции.

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