"Роскосмос" запланировал отобрать до шести космонавтов в рамках нового набора

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В рамках нового набора в отряд космонавтов планируется отобрать от четырех до шести человек. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

На тематической пресс-конференции он отметил, что количество отобранных будет зависеть от качества претендентов.

"Роскосмос" объявил о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов для граждан РФ до 35 лет 10 июля. В нем может участвовать любой россиянин при условии соответствия требованиям. Среди них – наличие высшего образования по летным, инженерным или научным направлениям, опыт работы по специальности, знание английского языка и другие.

Ранее в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) прошли испытания макета скафандра, который российские космонавты будут использовать для выходов на лунную поверхность. Макет скафандра был создан в Научно-производственном предприятии "Звезда" имени академика Гая Северина при участии ЦПК и головного научного института "Роскосмоса" "ЦНИИмаш".

"Актуальный репортаж": "Роскосмос" объявил о четвертом наборе в отряд космонавтов