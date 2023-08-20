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Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс" установили на старт космодрома Байконур
Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"
Ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" установили на старт космодрома Байконур. Об этом сообщается в телеграм-канале Роскосмоса.
"После установки в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки специалисты Роскосмоса продолжили готовить ее к пуску", – отметила госкорпорация.
Запуск планируется в 04:08 23 августа.
Корабль доставит на МКС почти 2,5 тонны грузов, включая 500 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды, а также свыше 1,5 тонны ресурсного оборудования и инструментов, одежду и продукты питания.
Ранее стало известно, что импульс для перехода на предпосадочную орбиту был выдан автоматической станцией "Луна-25". После этого произошла нештатная ситуация.
До этого "Луна-25", которая располагается на орбите вокруг естественного спутника Земли, выявила удар микрометеорита. Госкорпорация отметила, что он, по предварительным данным, относится к метеорному потоку Персеиды, который аппарат пресек в ходе полета.
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