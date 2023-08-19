"Луна-25" зафиксировала удар микрометеорита о поверхность естественного спутника Земли

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Автоматическая станция "Луна-25", которая располагается на орбите вокруг естественного спутника Земли, выявила удар микрометеорита. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

"Прибор пылевой монитор Луны, предназначенный для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны и определения параметров окружающей плазмы, зарегистрировал событие удара микрометеорита", – говорится в сообщении.

Госкорпорация отметила, что микрометеорит, по предварительным данным, относится к метеорному потоку Персеиды, который аппарат пресек в ходе полета.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Путь до спутника Земли составит примерно пять с половиной суток. Затем станция займет околополярную орбиту высотой 100 километров и проработает около Луны от трех до семи суток.

Отмечалось, что посадку станции в сложных условиях в окрестностях Южного полюса Луны планируется осуществить впервые в истории космонавтики. 16 августа "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли.

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