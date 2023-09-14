Госкомиссия утвердила экипаж "Союза МС-24"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Государственная комиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-24", который 15 сентября запустят на орбиту с космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе".

В основной экипаж вошли замначальника ЦПК имени Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко, который станет четвертым спецкором ТАСС на орбите, космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара. В дублирующий экипаж вошли космонавт Алексей Овчинин и астронавт Трейси Дайсон.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" должна стартовать 18:44:35 15 сентября.

Кононенко может стать первым человеком на Земле, который пробыл в космосе более тысячи суток. О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года. Они вернутся на Землю на "Союзе МС-25".

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" стартовала с Байконура утром 23 августа. Он добирался до МКС порядка двух суток. До этого место для "Прогресса МС-24" на МКС освободил корабль "Прогресс МС-22", который отстыковался от модуля "Звезда".



Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" стартовала с Байконура