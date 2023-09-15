Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-24" стартовала с Байконура

Фото: youtube.com/tvroscosmos

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-24" и тремя членами экипажа стартовала с площадки номер 31 ("Восток") космодрома Байконур. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что примерно через девять минут корабль выведут на орбиту. На данный момент "Союз МС-24" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а". Полет до Международной космической станции (МКС) будет проходить по двухвитковой схеме сближения.

Планируется, что "Союз МС-24" причалит к модулю "Рассвет" (МИМ-1) российского сегмента станции примерно в 21:57 по московскому времени. На корабле к МКС отправятся заместитель начальника ЦПК имени Ю. А. Гагарина и командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко, астронавт NASA Лорел О’Хара и космонавт Николай Чуб.

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-24" был утвержден 14 сентября. Отмечалось, что Кононенко может стать первым человеком на Земле, который пробыл в космосе более тысячи суток. О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года. Они вернутся на Землю на "Союзе МС-25".

До этого ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" стартовала с Байконура утром 23 августа. Он добирался до МКС порядка двух суток.

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" стартовала с Байконура