14 сентября, 17:23Наука
Российские космонавты выйдут в открытый космос осенью
Фото: AP Photo/Roscosmos State Space Corporation
Российские космонавты выйдут в открытый космос осенью, а также три раза в 2024 году. Об этом рассказал ТАСС командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко на предполетной пресс-конференции.
Кононенко спросили, когда планируется первый выход в открытый космос по программе РФ для новой экспедиции. Тогда он ответил, что "предполагается октябрь-ноябрь".
Также командир отрядов сообщил, что в 2023 году он и его коллега Николай Чуба должны были отправиться в космос два раза, а еще два выхода планировались в следующем году. Но, по словам Кононенко, график поставки оборудования немного изменился, поэтому пришлось сместить даты полета.
"В этом году будет однозначно, следующие три выхода – в следующем году", – добавил командир отряда.
Астронавт NASA Лорел О'Хара также рассказала, что по программе США выход в открытый космос должен состояться тоже осенью.
"На середину октября запланированы два выхода в открытый космос", – отметила она.
Ранее государственная комиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-24", который 15 сентября запустят на орбиту с космодрома Байконур.
В основной экипаж вошли замначальника ЦПК имени Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко, который станет четвертым спецкором ТАСС на орбите, космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара. В дублирующий экипаж вошли космонавт Алексей Овчинин и астронавт Трейси Дайсон.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" должна стартовать 18:44:35 15 сентября.
Космический корабль Crew Dragon с космонавтом РФ вернулся на Землю
Читайте также