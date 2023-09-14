Фото: AP Photo/Roscosmos State Space Corporation

Российские космонавты выйдут в открытый космос осенью, а также три раза в 2024 году. Об этом рассказал ТАСС командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко на предполетной пресс-конференции.

Кононенко спросили, когда планируется первый выход в открытый космос по программе РФ для новой экспедиции. Тогда он ответил, что "предполагается октябрь-ноябрь".

Также командир отрядов сообщил, что в 2023 году он и его коллега Николай Чуба должны были отправиться в космос два раза, а еще два выхода планировались в следующем году. Но, по словам Кононенко, график поставки оборудования немного изменился, поэтому пришлось сместить даты полета.

"В этом году будет однозначно, следующие три выхода – в следующем году", – добавил командир отряда.

Астронавт NASA Лорел О'Хара также рассказала, что по программе США выход в открытый космос должен состояться тоже осенью.

"На середину октября запланированы два выхода в открытый космос", – отметила она.

Ранее государственная комиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-24", который 15 сентября запустят на орбиту с космодрома Байконур.

В основной экипаж вошли замначальника ЦПК имени Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко, который станет четвертым спецкором ТАСС на орбите, космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара. В дублирующий экипаж вошли космонавт Алексей Овчинин и астронавт Трейси Дайсон.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" должна стартовать 18:44:35 15 сентября.

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