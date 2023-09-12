Ракету с символикой МХТ имени Чехова запустят в космос 15 сентября

Фото: телеграм-канал "МХТ имени А. П. Чехова"

Ракету с юбилейной символикой Московского художественного театра имени Чехова, которому в этом году исполняется 125 лет, запустят в космос. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

"Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пуск ракеты-носителя запланирован 15 сентября в 18:44 по московскому времени. Накануне артисты театра выступят на сцене Дворца культуры Байконура со специальной программой "Смотришь в небо и видишь – звезда…" из цикла мхатовских вечеров "Круг чтения".

В четверг, 7 сентября, ракета-носитель H2A с первым японским посадочным модулем для исследования Луны стартовала с космодрома Танэгасима. Запуск модуля несколько раз переносили из-за погодных условий.

До этого Индия стала первой страной, у которой получилось успешно посадить аппарат на южном полюсе Луны. Посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" сел на поверхности естественного спутника Земли 23 августа.

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