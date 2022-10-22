Ракета с первым спутником группировки "Сфера" стартовала с космодрома Восточный

Фото: vk.com/roscosmos

Ракета "Союз-2.1б" с первым спутником группировки "Сфера" стартовала с космодрома Восточный. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что глава "Роскосмоса" Юрий Борисов наблюдал за пуском вместе с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым.

Группировка "Сфера" является многоспутниковой. Перед ракетой "Союз-2.1б" стоят следующие задачи:

вывести на незамкнутую орбиту разгонный блок "Фрегат" со спутниками;

доставить спутники связи Гонец-М и Скиф-Д на заданные орбиты.

Ракета "Союз-2.1в" стартовала с космодрома Плесецк

Ранее стало известно, что компания SpaceX запустила космический корабль с россиянкой на борту 5 октября. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала к МКС с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Экипаж миссии Crew – 5 пробудет на борту космической станции 150 дней и вернется на Землю в марте следующего года.

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