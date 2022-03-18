Европейские политики номинировали Зеленского на Нобелевскую премию мира

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Ряд действующих и бывших политических деятелей Европы выступили за выдвижение президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает "Газета.ру".

Также политики попросили организаторов премии продлить срок регистрации номинантов до 31 марта из-за текущих событий на Украине.

"Это нужно, чтобы обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народа Украины", – отметили авторы обращения.

Они пояснили, что выдвижение Зеленского призвано продемонстрировать украинцам и их президенту поддержку со стороны всего мира.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

