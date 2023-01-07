Пушков осудил выдвижение Генсека НАТО на Нобелевскую премию мира

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Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал выдвижение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира.

"То есть генсек вооруженного до зубов <...> военного блока, бомбившего Ливию, участвовавшего в бесконечной войне США в Афганистане, спровоцировавшего <...> предельное обострение украинского кризиса, да еще и допускающий возможность прямого конфликта между НАТО и Россией, того глядишь и будет объявлен "хранителем мира" и главным "голубем планеты"?" – написал он в своем телеграм-канале.

Пушков не исключил, что это и является воплощением "мира, основанного на правилах", который Запад намерен навязать всему мировому сообществу.

Если Столтенберг получит Нобелевскую премию мира, то Нобелевский комитет окончательно потеряет остатки авторитета, которые он еще сохранил, заключил сенатор.

Ранее норвежский депутат Кристан Тюбрин-Гедде выдвинул генсека НАТО на соискание Нобелевской премии мира. Парламентарий назвал Столтенберга "важнейшим связующим звеном" между странами альянса и подчеркнул важность того, что военный блок обеспечил поддержку Украины.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников признался, что ВСУ, участвуя в конфликте с Россией, выполняют миссию НАТО. По его словам, западные политики постоянно напоминают Киеву, что он является "реальным щитом", который прикрывает "весь цивилизованный мир".

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