Мурашко заявил, что новые варианты коронавируса имеют некритичные изменения

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Изменения, которые есть в новых вариантах коронавируса SARS-CoV-2, являются некритичными. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Изменчивость – она продолжается у новой коронавирусной инфекции. Но агрессивностью новые штаммы не отличаются – именно в тяжести заболевания. Есть определенные изменения в контагиозности распространения, скорости распространения", – уточнил глава ведомства.

Вместе с этим Мурашко добавил, маски следует носить людям из групп риска в местах скопления людей. При появлении симптомов вируса человеку следует изолироваться, подчеркнул министр.

Днем ранее Мурашко рассказал о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, болезнь протекает не агрессивно. При этом, поделился министр, число госпитализаций пока небольшое.

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