В мире сейчас нет доминирующего штамма коронавируса – ВОЗ

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В мире сейчас нет доминирующего штамма коронавируса, несмотря на большое количество заболевших. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление техруководителя ВОЗ Марии Ван Керкхове.

По ее словам, мир еще имеет дело с "Омикроном" и его вариациями. Сейчас их три: ХВВ.1.5, ХВВ.1.16 и EG.5. Количество заболеваний EG.5 растет, количество случаев с двумя другими снижается. Но нет ни одного штамма коронавируса, который лидировал бы по всему миру.

ВОЗ наблюдает увеличение заражений и госпитализаций по всей планете. При этом Ван Керкхове уточнила, что, по данным ВОЗ, нет признаков того, что коронавирус стал протекать тяжелее.

Ранее сообщалось, что в столице зафиксировали почти 5 тысяч новых случаев заражения COVID-19. За сентябрь количество случаев выросло на 10 тысяч.