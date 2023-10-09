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09 октября, 15:54

Общество

ВОЗ призвала не защищенных от COVID-19 людей вакцинироваться

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвало население, которое еще не сделало прививку от COVID-19, незамедлительно вакцинироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

"Люди, которые остаются не защищенными как от COVID-19, так и от сезонного гриппа, особенно наиболее уязвимые и подверженные риску, должны принять любое предложение о вакцинации для предотвращения или смягчения последствий этих совместно циркулирующих респираторных инфекций", – следует из документа.

Подобный призыв в организации аргументировали высоким уровнем смертности от двух заболеваний прошлой зимой.

В ВОЗ напомнили, что более 90% зарегистрированных смертей от коронавируса приходятся на население старше 65 лет. В группу риска также входят люди с сопутствующими заболеваниями, беременные женщины и население с ослабленным иммунитетом.

Ранее стало известно, что в Москве против гриппа привились почти два миллиона человек. Однако в столичном управлении Роспотребнадзора обратили внимание, что для достижения достаточного охвата вакцинацией сделать прививку от гриппа должны не менее 60% населения города, или более 7 587 000 человек.

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Сюжет: Коронавирус
общество
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