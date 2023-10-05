Минздрав РФ опроверг сообщения о недостатке вакцин от кори, краснухи и паротита

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Регионы продолжают получать вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

В ведомстве подчеркнули, что власти уже заключили государственные контракты на передачу прививок в субъекты.

"Поставки по I этапу в этом году осуществлены, поставка в регионы в рамках второго этапа контракта будет осуществляться с октября по ноябрь", – говорится в сообщении.

Остатки комбинированного препарата составляют свыше 100 тысяч доз, добавили в министерстве. Вместе с этим с октября будут продолжать передачу моновакцин для профилактики паротита.

При этом издание РБК сообщило, что в медучреждениях и частных клиниках столицы и Санкт-Петербурга выявили проблемы с тройной вакциной от кори, краснухи и паротита, а также с однокомпонентной вакциной от свинки.

Ранее в Росздравнадзоре опровергли информацию о дефиците вакцин для профилактики полиомиелита. Согласно данным ведомства, их остаток насчитывает 4,5 миллиона доз. Поставки вакцин в рамках национального календаря прививок проходят в полном объеме и по графику, подчеркнули в Росздравнадзоре.