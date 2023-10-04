В Роспотребнадзоре заявили, что штамм коронавируса "Эрис" обнаружили в РФ в начале года

Фото: depositphotos/anterovium

Вариант коронавируса "Эрис" был выявлен в РФ еще в начале текущего года, однако этот штамм не стал доминирующим, рассказали в Роспотребнадзоре.

Так там прокомментировали информацию, распространившуюся в Сети, о первом случае заражения штаммом "Эрис" в Красноярске.

"Первые случаи инфицирования "Эрисом" были обнаружены еще в начале года в ряде регионов РФ. Большая часть геномов вируса были отсеквенированы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Доминирующим штаммом он не стал", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Специалисты объясняют, что "Эрис" является подвидом "Омикрона", к которому уже сформировался иммунитет у населения.

Показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю с 25 сентября по 1 октября вырос по сравнению с предыдущей неделей на 13,8%. Его увеличение зафиксировали в 65 российских субъектах, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что новые варианты COVID-19 имеют некритичные изменения. При этом агрессивностью штаммы не отличаются – именно в тяжести заболевания, уточнил он.



Число заболевших COVID-19 в Москве пошло на спад