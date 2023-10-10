ВОЗ призвала к срочной вакцинации из-за угрозы COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает пройти экстренную вакцинацию против коронавируса и сезонного гриппа. В первую очередь это касается пожилых людей.

По словам специалистов, профилактика необходима, чтобы не допустить повторения ситуации 2022 года. В период сезонного обострения заболеваний более 90% зарегистрированных случаев смерти от COVID-19 пришлось на пациентов в возрасте 65 лет и старше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



