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10 октября, 09:00

Общество

ВОЗ призвала к срочной вакцинации из-за угрозы COVID-19

ВОЗ призвала к срочной вакцинации из-за угрозы COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает пройти экстренную вакцинацию против коронавируса и сезонного гриппа. В первую очередь это касается пожилых людей.

По словам специалистов, профилактика необходима, чтобы не допустить повторения ситуации 2022 года. В период сезонного обострения заболеваний более 90% зарегистрированных случаев смерти от COVID-19 пришлось на пациентов в возрасте 65 лет и старше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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